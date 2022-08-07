“الصحة”: لا يحق للمستشفيات الخاصة احتجاز المرضى أو جثـث المتوفين بسبب مستحقات مالية

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أكدت وزارة الصحة، أنه لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثـث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم.

وأوضحت “صحة الرياض”، أنه يجب على المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية، مؤكدة على وجوب إبلاغ المؤسسات الصحية الخاصة، لدى أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية في المنطقة عن أي حـادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها.

وأضافت أنه وفقا للمادة “30” من نظام المؤسسات الصحية ولائحته التنفيذية، فإن هذا الالتزام يشمل أيضا تبليغ المؤسسات الصحية الخاصة عن أي حـادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحـوادث المرورية والإصابات.



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Source akhbaar24

