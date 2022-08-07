تايوان ترسل طائرات وسفنا ردا على التدريبات العسكرية الصينية

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قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد إنها أرسلت طائرات وسفنا للرد “بشكل مناسب” على التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة. وقالت الوزارة بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في بيان صحفي إن العديد من السفن العسكرية والطائرات والطائرات المسيرة واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان صباح الأحد لمحاكاة هجمات على تايوان والسفن التايوانية

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