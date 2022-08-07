“الصحة الخليجي”: التعرف على المرض من خلال الصداع شائعة.. وهذه هي الحقيقة

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أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، صحة ما يجرى تداوله بشأن إمكانية التعرف على المرض من خلال مكان الصداع في الرأس.

وبيّن المجلس، أن هناك مفهوماً خاطئاً بأن أماكن الصداع المختلفة تدل على أمراض عضوية معينة مثل الصداع في الرأس من الأمام دليل على مشاكل معوية وفي الهضم.

ولفت إلى أن الصداع يعتبر من الآلام والأعراض الشائعة جداً لكن لا يدل الصداع وحده دون أعراض أخرى على مرض ما، لذا يجب استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

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