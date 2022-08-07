حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تؤكد مقـتل أحد قادتها البارزين في غزة

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أكدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مقتـل أحد كبار قادة جناحها العسكري، في غارة جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضحت الحركة في بيان لها استشهاد القيادي في سرايا القدس خالد سعيد منصور، قائد المنطقة الجنوبية في الغارة التي استهدفته أمس (السبت) في مدينة رفح.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت سقوط 24 شهيداً فلسطينياً بينهم 6 أطفال وإصابة 203 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.
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Source akhbaar24
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