صورة نادرة للشارع الرئيسي في مدينة أملج قبل النهضة العمرانية الحديثة

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة للشارع الرئيسي في مدينة أملج التابعة حالياً لمنطقة تبوك، قبل النهضة العمرانية الحديثة التي شهدتها المملكة. وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1372 هـ (1952 م)، الشارع وعلى جانبيه البيوت المبنية من الطين، ويظهر عدد من المواشي ومواطنون بالزي التقليدي القديم.

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