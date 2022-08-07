“تقويم التعليم” تكشف موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية للفترة الثالثة

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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية (الورقي) الخاصة بالفترة الثالثة، وكذلك اختبار القدرة المعرفية (الرقمي). وبيّنت الهيئة، أنها ستُعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (الورقي) الخاص بالفترة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري. ونوهت إلى أنها ستُعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية (الرقمي) المنعقد خلال شهر سبتمبر 2022 خلال 14 يوم عمل من تاريخ الاختبار.

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