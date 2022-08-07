محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشف مصدر عن شن طيران الاحتلال غارة جديدة على خانيونس جنوبي غزة وأوضح، أن عدد من الفلسطينيين أصيبوا في قصف لمنطقة الثوابتة شرق رفح
وأكّد جيش الاحتلال السبت أنّه تمّ في اليومين الماضيين تحييد القادة العسكريّين الرئيسيّين في الجهاد الإسلامي في غزّة خلال غارات إسرائيليّة استهدفت هذه الحركة الفلسطينيّة
وقال أوديد باسيوك رئيس العمليّات في جيش الاحتلال في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّه تمّ تحييد القيادة العليا للجناح العسكري في الجهاد الإسلامي في غزّة
وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 24 بينهم 6 أطفال جراء الغارات التي تشنها إسرائيل لليوم الثاني تواليا على قطاع غزة مستهدفة بشكل أساسي حركة الجهاد الإسلامي التي ترد برشقات صاروخية، بحسب وزارة الصحة في القطاع
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الاحتلال يشن غارة جديدة على خانيونس جنوبي غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.