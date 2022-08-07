والد طفلة مصرية يستغيث: عملية تنقذ حياة بنتي المصابة بشلل دماغي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أقدم عبدالله فرج حامد، صياد بطور سيناء، على بيع مسكنه الوحيد لعلاج ابنته الصغيرة «هلا» التي لم يتجاوز عمرها ٧ سنوات نتيجة إصابتها بشلل دماغها أوقفها عن النطق السليم والحركة
وقال الأب الذي يعمل صيادا بطور سيناء، إنه لا يجد سبيلا لإنقاذ ابنته إلا ببيع مسكنه بعد أن طرق كل الأبواب، مشيرا إلى أنه لا يريد لابنته أن تتعذب ويريد لها أن تتحرك وتلعب مثل كل الأطفال، موضحا أنها تحتاج عملية تتكلف ٨٠ ألف جنيه بأحد مراكز جراحات المخ والأعصاب بالقاهرة، بعد أن أجري عملية في مستشفيات التأمين الصحي ولم تنجح
عملية جراحية تنقذ حياة الطفلة هلا عبدالله بطور سيناء مصابة بشلل دماغي
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