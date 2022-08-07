شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري 2021/2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل العديد من عشاق ومحبي الكرة المصرية عن موعد مباراة الاهلى القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز 2021/2022 المقرر أن تقام أمام الاتحاد السكندري، والقنوات الناقلة بالإضافة إلى التشكيل المتوقع.

ونقدم لكم عبر موقعنا " السعودية" سبورت في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب الذي يجمع المارد الأحمر أمام الاتحاد، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

يقع وصيف الدوري 2021/2022 ضيفًا على السكندري مساء اليوم الأحد الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري على ملعب برج العرب، ضمن ختام منافسات الجولة الـ 29 من أحداث الدوري الممتاز.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري ف الدوري الممتاز 2021/20222

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين " الأهلي والاتحاد"، على أن تذاع المباراة تحديدًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري

أصدر النادي الأهلي منذ الأيام القليلة الماضية قرارًا باستكمال بطولة الدوري باللاعبين الناشئين، ومن المتوقع أن يأتي تشكيل وصيف القارة السمراء كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد أشرف، محمود متولي، محمد أحمد، أحمد سيد عبد النبي.

خط الوسط: محمد فخري، محمد محمود، زياد طارق، أحمد نبيل كوكا، أحمد سيد غريب.

خط الهجوم: علي عمرو.

كيف يدخل النادي الأهلي إلى مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري؟

يدخل الأهلي إلى أحداث المباراة بتعادل سلبي حققه أمام فاركو، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الممتاز 2021/2022.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري 2021/2022

يقع المارد الأحمر في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للنسخة الجارية، برصيد 56 نقطة.

موقف الاتحاد السكندري في جدول ترتيب الدوري المصري 2021/2022

يُعاني الاتحاد بشدة في المركز الـ 13 من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021/2022، برصيد 33 نقطة فقط لا غير.