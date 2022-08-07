الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، توفر وظائف جديدة للعمل في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالمدينة المنورة. وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتوفرة ستكون تحت مسمى “طبيب مقيم كلى، وأخصائي تمريض، واستشاري مخ وأعصاب”. ونوهت إلى ضرورة التزام المقبولين للعمل باللوائح الداخلية للموظفين الطبيين، والقواعد واللوائح الخاصة بالطاقم الطبي، داعيةً الراغبين في التقدم إلى معرفة شروط تلك الوظائف.

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