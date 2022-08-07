إغلاق «طريق حضن» وتحويل مرتاديه للطرق البديلة بسبب الأمطار

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إغلاق طريق حضن وتحويل مرتاديه للطرق البديلة بسبب هطول أمطار غزيرة على الطريق.
وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وتشمل الحالة، منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، وما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية.
في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.
https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/08/إغلاق-طريق-حضن-وتحويل-مرتاديه.mp4
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Source almnatiq
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