البيت الأبيض: تصرفات الصين حول تايوان “استفزازية وغير مسؤولة”

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قال البيت الأبيض اليوم السبت إن تصرفات الصين في مضيق تايوان وحوله استفزازية وغير مسؤولة، وذلك بعد أن قال مسؤولون في تايوان إن الطائرات والسفن الحربية الصينية تدربت على محاكاة هجوم على الجزيرة.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض “هذه الأنشطة تصعيد كبير في جهود الصين لتغيير الوضع الراهن. إنها استفزازية وغير مسؤولة وتزيد من مخاطر سوء التقدير”.
وأضاف المتحدث “إنهم أيضا يخالفون هدفنا طويل الأمد المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وهو ما يتوقعه العالم”.
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Source akhbaar24
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