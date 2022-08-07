شاهد .. أسد هارب من صاحبه يتجول في شارع عام

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وثق مقطع فيديو متداول تجول أسد هارب من صاحبه في أحد شوارع مدينة الموصل العراقية، في وضح النهار بين المركبات.
وأظهر الفيديو الأسد الهارب بينما يحاول صاحبه اللحاق به قبل أن يمسك برأسه وينهال عليه بالضرب، ثم يركبه السيارة ويذهب.
وعلق موثق الفيديو بأن هذا المشهد لن يتكرر كل يوم، مستغرباً من تجول الأسد في منطقة مأهولة بالسكان.
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Source almnatiq
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