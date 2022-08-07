رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءَ قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أدانت رابطة العالم الإسلامي اعتداءَ قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وندَّدت الرابطة بهذا الاعتداء الذي تسبب في خسائر فادحة بين المدنيين الأبرياء.

وأهابت الرابطة بأهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل بدلاً من هذا التصعيد الذي يعقد القضية ويُقوض فرص السلام في المنطقة، التي لابد من الدفع بها إلى الأمام في قضية مصيرية تعد في طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة.

ودعت الرابطة المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لمنع هذا التصعيد المستمر والخطير المفضي إلى تداعي حل القضية ومواصلة العُنف الذي تدفع ثمنه الدماء البريئة ويعود بجهود السلام للوراء.