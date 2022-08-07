إحباط عمليات هجرة غير شرعية في تونس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أحبط حرس الحدود البحري التونسي شرق البلاد اليوم ثلاث عمليات هجرة غير شرعية انطلقت من سواحل محافظة المنستير نحو الأراضي الإيطالية. وأفادت مصادر أمنية تونسية أنه تم خلال العملية إلقاء القبض على 43 متورطا من بينهم حاملين لجنسيات أفريقية مختلفة وحجز ثلاثة مراكب ومعدات تابعة للمهاجرين. وذكرت أنه تم توجيه جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم. أخبار قد تهمك

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