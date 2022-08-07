القبض على ممثلة شهيرة في مطار الكويت.. والكشف عن التهمة الموجهة لها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ضبطت الأجهزة الأمنية في إحدى مطارات الكويت ممثلة شهيرة لتنفيذ أمر صادر ضدها بالضبط والإحضار في قضية قبل عام. وكانت الممثلة وصلت إلى المطار قادمة من إحدى الدول . حسب صحيفة «الراي». وتبين أن الممثلة ضبطت قبل سنة في حالة سكر بالإضافة لتعاطيها مؤثرات عقلية وسجلت قضية وأخذت مجراها كجنحة. وأحيلت القضية إلى جهات التحقيق والتي أصدرت أمر بضبطها وإحضارها. أخبار قد تهمك

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