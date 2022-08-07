أمطار على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان هطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات صبيا، وبيش، وأبو عريش ، وصامطة، والطوال، وأحد المسارحة، وضمد، وفيفا، والدائر بني مالك، والعارضة، والحرث، والعيدابي ، والريث، والدرب ، وهروب ومركزي الشقيق والحقو، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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