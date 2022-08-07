استشاري: الحجامة تساعد في علاج 5 أنواع من الأمراض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الحجامة تساعد في علاج عدد من الأمراض.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الأمراض التي قد تساعد الحجامة في علاجها حسب الدراسات العلمية المنشورة بشرط “انتفاء الموانع تشمل التالي:

١. ألم أسفل الظهر

٢. ألم الرقبة

٣. الشقيقة

أخبار قد تهمك

٤. ألم احتكاك الركبة

٥. بعض الأمراض الجلدية.