استشاري: الحجامة تساعد في علاج 5 أنواع من الأمراض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الحجامة تساعد في علاج عدد من الأمراض.
وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الأمراض التي قد تساعد الحجامة في علاجها حسب الدراسات العلمية المنشورة بشرط “انتفاء الموانع تشمل التالي:
١. ألم أسفل الظهر
٢. ألم الرقبة
٣. الشقيقة
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٤. ألم احتكاك الركبة
٥. بعض الأمراض الجلدية.
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