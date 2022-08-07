شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مراجعة الأوراق.. سانتو يطلب التعاقد مع بديل حمد الله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الساعات الأولى من اليوم الأحد الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري، عن مفاجآت جديدة داخل نادي الاتحاد السعودي.

نونو سانتو يطلب التعاقد مع بديل حمد الله

حسب المعلومات الواردة من صحيفة " المدينة" السعودية فإن العميد قرر التعاقد مع مهاجم لتعويض غياب المهاجم المغربي عبد الرازق حمدالله " الذي يغيب عن صفوف الاتحاد للإيقاف".

وجاء طلب التعاقد مع مهاجم جديد للعميد، بفرمان من نونو سانتو، المدير الفني الجديد لوصيف الدوري السعودي 2021/2022.

حمد الله يغيب 4 شهور للإيقاف

ويغيب الدولي المغربي السابق عن صفوف الاتحاد لمدة 4 أشهر، بعدما أصدرت لجنة الاحتراف السعودية قرارًا بمعاقبة اللاعب بسبب قضيته مع النصر السعودي.

تعرف على أرقام حمدالله مع النصر

رحل صاحب الـ 31 عامًا عن صفوف النصر في شهر ديسمبر الماضي، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهم.

ووقع المهاجم المغربي على عقود انضمامه إلى الاتحاد في شهر 12 الماضي لمدة موسم ونصف مقابل 10 ملابين ريال، على أن ينتهي تعاقده مع النادي السعودي في صيف 2023 القادم.

إليكم أرقام حمد الله مع الإتحاد 2021/2022

منذ انصمام حمد الله إلى الاتحاد شارك اللاعب بقميص النادي في 12 مباراة فقط لا غير، ونجح في هز شباك الخصم بـ 13 هدف بالإضافة إلى المساهمة في هدف آخر.

جدول بعض مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى: العدالة × الاتحاد

الجولة الثانية:الاتحاد × الإتفاق

الجولة الثالثة: الرائد× الاتحاد

الجولة الرابعة: الاتحاد × الخليج

الجولة الخامسة: النصر × الاتحا

الجولة السادسة: الاتحاد × الفتح

الجولة السابعة: ضمك × الاتحاد

الجولة الثامنة: الاتحاد ×الوحدة

الجولة التاسعة: الشباب × الاتحاد