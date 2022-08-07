شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجبل مهدد بعقوبة قاسية بعد شكوى النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح الدولي المصري محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، مهددًا بعقوبة قاسية، بسبب أزمته مع نادي النصر السعودي.

حيث أوضح المستشار أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، أنه لا يوجد أي أزمة قانونية في مسألة عدم قيد محمد أبو جبل في قائمة النصر.

وأشار إلى أن عدم قيده في قائمة النصر السعودي، لا تمنحه الحق في تقديم شكوى ضد العالمي.

وأكد أنه يحق لنادي النصر عدم قيد اللاعب ولا توجد أي مشكلة قانونية عليه.

وشدد: "إظهار العقد سيكون الفيصل في أزمة أبو جبل والنصر، النصر حال ثبوت فسخ العقد من جانبه سيكون ملزمًا بدفع قيمة العقد كاملًا لأبو جبل".

واسترسل: "أبو جبل حال ثبوت خطئه سيكون مهددًا وقتها بالإيقاف لمدة ٤ أشهر".

وذكر أن القرار في تلك العقوبة لن يصدر الآن وسيستغرق وقتًا طويلًا.