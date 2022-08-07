شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقلب الطاولة على محمد أبو جبل.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر نادي النصر السعودي في الساعات الأولى من اليوم الأحد بيانًا رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يكشف فيه تفاصيل نارية بشأن أزمته مع حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية بيان النصر الذي أصدره ضد نجم الزمالك، والذي جاء كالتالي:-

بيان النصر ضد محمد أبو جبل

أكد النادي السعودي:" دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارًا من 1-8-2022 وذلك بناءً على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7-2022".

واستكمل:" بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه وأنه سيظل مرتبطًا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30-8-2022، تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيًا تم كتابيًا وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة".

وتابع:" بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر اللاعب رسميًا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلًا وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التفاضي".

وواصل:" بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ12 يومًا، أرسل لنا محمد أبو جبل إخطارًا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك وأنه أنهى عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30-8-2022 إنهاءً مبكرًا، ويعتبر ذلك اعترافًا ضمنيًا على أن ما تم تقديمه مسبقًا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي".

واختتم: "و أخيرًا، يؤكد نادي النصر أن ما ذكر إعلاميًا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة، وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقًا للاعب ونؤكد على أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبو جبل ونتقدم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة".

الجدير بالذكر وقع الحارس محمد أبو جبل على عقود انضمامه إلى النصر بعد تألقه مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا، يناير 2022، بعدما وصل إلى المباراة النهائية قبل الخسارة على يد السنغال بركلات الترجيح.