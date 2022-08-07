الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية .. والكشف عن التخصصات المطلوبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: المسميات الوظيفية: طبيب مقيم. ممرض أخصائي مسجل. استشاري مخ وأعصاب. أخبار قد تهمك أخصائي إحصاء طبي. مدير المالية. ممارس عام – مستشفى الأمير سلطان العسكري. ممارس عام – مستشفى الهدى العسكري. ممارس عام – مستشفى الأمير منصور العسكري. استشاري كيمياء سريرية / استشاري أمراض كيميائية. طبيب أخصائي اول تخدير قلب. طبيب أخصائي طب طوارئ. أخصائي سحب دم / إدارة المختبر. طبيب أخصائي – جراحة الأطفال / المسجل. استشاري طوارئ أطفال (استشاري طب طوارئ الأطفال). طبيب أخصائي – المختبر / المسجل. طبيب نائب نساء وولادة. طبيب مقيم طوارئ. فني تعقيم. استشاري أمراض كلى. استشاري العناية المركزة. أخصائي طب وقائي. أخصائي أطفال حديثي الولادة والخدج / NICU. أخصائي أمراض السكري / أخصائي الغدد الصماء. طبيب أخصائي اول غدد صماء / مسجل أول غدد صماء. طبيب اخصائي أول أمراض كلى. أخصائي تمريض (عناية مركزة / حديثي الولادة). اخصائي تمريض (ممرضة جروح). أخصائية تمريض (الجراحة والباطنية). أخصائي تمريض (ممرضة حضانة). أخصائي تمريض (طوارئ). فني سحب دم – إدارة المختبر المركزي. ممرض قانوني 2 – إدارة طب الأسرة والمجتمع. مقيم أطفال. نساء وولادة. استشاري أشعة. مساعد طبيب الأسنان. أخصائي أشعة. طبيب نائب طوارئ – المسجل في الحوادث والطوارئ. طبيبة نائب جلدية. محاضر (مهارات حاسب آلي) – محاضر في مهارات الحاسوب. وغيرها … طريقة التقديم: أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2022م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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