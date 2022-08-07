“أمانة الطائف” تضبط شركة تلصق دعايات مخالفة على أعمدة الإنارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ضبطت أمانة محافظة الطائف مركبة تابعة لإحدى الشركات؛ تقوم بوضع ملصقات دعائية مخالفة ومشوِّهة للمظهر العام على أعمدة الإنارة، وطبلونات الكهرباء. وطبَّقت الأمانة لائحة الجزاءات البلدية بحدها الأعلى بحق الشركة المخالفة. وكانت أمانة الطائف قد نفَّذت برامج مكثفة لإزالة التشوهات البصرية والإعلانات العشوائية من أعمدة الإنارة وطبلونات الكهرباء، التي كانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة؛ ما زادت من التشوُّه البصري، وأخلَّت بالمظهر العام. أخبار قد تهمك

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