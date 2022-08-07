وفاة فتى بريطاني بعد فصل أجهزة الإنعاش بقرار قضائي

محمد بن مسعود - الدمام - فصل‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬أجهزة‭ ‬الإنعاش‭ ‬عن‭ ‬أرتشي‭ ‬باترسبي‭ (‬12‭ ‬عاما‭) ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬والداه‭ ‬معركة‭ ‬قانونية‭ ‬طويلة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبقائه‭ ‬موصولا‭ ‬بها‭ ‬وعلى‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

وقالت‭ ‬هولي‭ ‬دانس‭ ‬والدة‭ ‬أرتشي،‭ ‬إن‭ ‬ابنها‭ ‬توفي‭ ‬بعد‭ ‬ساعتين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬أجهزة‭ ‬التنفس‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وأضافت‭ ‬للصحفيين‭ ‬وهي‭ ‬تبكي‭ ‬خارج‭ ‬مستشفى‭ ‬لندن‭ ‬الملكي‭: ‬‮«‬كان‭ ‬طفلا‭ ‬صغيرا‭ ‬جميلا‭.. ‬قاتل‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كبير‭ ‬المسؤولين‭ ‬الطبيين‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬أليستير‭ ‬تشيسر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬توفي‭ ‬أرتشي‭ ‬بعد‭ ‬فصله‭ ‬عن‭ ‬أجهزة‭ ‬الإنعاش‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬المحكمة‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحته‭ ‬الفضلى‮»‬‭.‬

وشكر‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬الذي‭ ‬اعتنى‭ ‬بأرتشي‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬قدم‭ ‬رعاية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬بتعاطف‭ ‬استثنائي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أشهر‮»‬‭.‬

والأربعاء،‭ ‬رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬طلبا‭ ‬عاجلا‭ ‬قدمه‭ ‬والدا‭ ‬الفتى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ميتا‭ ‬دماغيا،‭ ‬لعدم‭ ‬فصله‭ ‬عن‭ ‬أجهزة‭ ‬الإنعاش‭ ‬التي‭ ‬تبقيه‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬يقولان‭ ‬إنهما‭ ‬يريدان‭ ‬إعطاءه‭ ‬كل‭ ‬الفرص‭ ‬الممكنة‭ ‬للتعافي‭ ‬وإنهما‭ ‬رأيا‭ ‬إشارات‭ ‬حياة‭ ‬في‭ ‬عينيه‭.‬

وعثر‭ ‬على‭ ‬أرتشي‭ ‬فاقدا‭ ‬للوعي‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬أبريل‭ ‬ولم‭ ‬يستعد‭ ‬وعيه‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

وبحسب‭ ‬والدته‭ ‬فقد‭ ‬شارك‭ ‬يومها‭ ‬في‭ ‬تحد‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يقضي‭ ‬بحسب‭ ‬الأنفاس‭ ‬حتى‭ ‬فقدان‭ ‬الوعي‭.‬