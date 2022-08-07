محمد بن مسعود - الدمام - فصل مستشفى في لندن يوم السبت، أجهزة الإنعاش عن أرتشي باترسبي (12 عاما) بعدما خسر والداه معركة قانونية طويلة ومؤثرة من أجل إبقائه موصولا بها وعلى قيد الحياة.
وقالت هولي دانس والدة أرتشي، إن ابنها توفي بعد ساعتين فقط من إيقاف أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأضافت للصحفيين وهي تبكي خارج مستشفى لندن الملكي: «كان طفلا صغيرا جميلا.. قاتل حتى النهاية».
وقال كبير المسؤولين الطبيين في المستشفى أليستير تشيسر في بيان «توفي أرتشي بعد فصله عن أجهزة الإنعاش تماشيا مع أحكام المحكمة بما يصب في مصلحته الفضلى».
وشكر الطاقم الطبي الذي اعتنى بأرتشي قائلا إنه «قدم رعاية عالية الجودة بتعاطف استثنائي على مدى أشهر».
والأربعاء، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبا عاجلا قدمه والدا الفتى الذي كان ميتا دماغيا، لعدم فصله عن أجهزة الإنعاش التي تبقيه على قيد الحياة، إذ كان يقولان إنهما يريدان إعطاءه كل الفرص الممكنة للتعافي وإنهما رأيا إشارات حياة في عينيه.
وعثر على أرتشي فاقدا للوعي في منزله يوم 7 أبريل ولم يستعد وعيه منذ ذلك الحين.
وبحسب والدته فقد شارك يومها في تحد على مواقع التواصل الاجتماعي يقضي بحسب الأنفاس حتى فقدان الوعي.
قد يهمك أيضاً :-
- الإيرادات تدفع بورصة لندن لشراء 750 مليون إسترليني من أسهمها
- أمريكا تضيف نصف مليون وظيفة.. والبطالة %3.5
- السعوديه سحيم وسعيد يحتفلان بزفاف سلطان
- السعوديه الشهري يقلد البشري رتبة رائد
- السعوديه السواط والغامدي يحتفيان بزواج عمر ومحمد
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فتى بريطاني بعد فصل أجهزة الإنعاش بقرار قضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.