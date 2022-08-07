مكتب تحقيقات الطيران يكشف تفاصيل حادثة سقوط طائرة خفيفة في أبها

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مكتب تحقيقات الطيران تفاصيل حادثة سقوط طائرة من طراز HZ-SAL تابعة لنادي الطيران بالحريضة في منطقة أعلن مكتب تحقيقات الطيران تفاصيل حادثة سقوط طائرة من طراز HZ-SAL تابعة لنادي الطيران بالحريضة في منطقة عسير، مبينًا أنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقه من قِبل حرس الحدود، ونقلهما إلى مستشفى عسير المركزي بأبها. وأوضح المكتب أن الطائرة سقطت قرابة 30 مترًا داخل البحر، وتعرَّضت لأضرار جسيمة، مشيرًا إلى أن المكتب باشر تحقيقاته للكشف عن ملابسات وظروف الحادث. ، مبينًا أنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقه من قِبل حرس الحدود، ونقلهما إلى مستشفى عسير المركزي بأبها.

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