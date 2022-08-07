ضبط قائدي مركبتين لتركيبهما تجهيزات تشبه المركبات الرسمية بمكة

︎

.



أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مرور العاصمة المقدسة ضبط قائديّ مركبتين لتركيبهما تجهيزات شبيهة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ.

وأوضحت إدارة المرور، أن المخالفات التي ارتكبها قائدا المركبتين تتضمن السير من دون لوحات أمامية، وتصوير ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أنه تم حجز المركبتين وإحالتهما للهيئة المرورية؛ لتنفيذ العقوبات المقررة بحقهما.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

