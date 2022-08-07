أمين مجلس التعاون الخليجي يدينُ بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة

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أدانَ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، العدوان العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وأبانَ أن ذلك الاستمرار لجرائم إسرائيل – قوة الاحتلال- ماهو إلا انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، معربًا عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
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Source almnatiq
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