اليمن تدين عدوان الاحتلال الغاشم على ‎غزة

︎ . المناطق_واس دانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات العدوان الغاشم على قطاع ‎غزة، الذي خلف العديد من الشهداء والجرحى.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم، يمنع هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن جرائم الاحتلال تنتهك جميع القوانين والقرارات والمواثيق الدولية والإنسانية، مجددةً موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وحقه المشروع في إقامة دولته، وفقاً لمبادرة السلام العربية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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