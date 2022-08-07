“الدفاع المدني”: وفاة ثلاثة أشقاء غرقاً في مستنقع مائي بالقنفذة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة ثلاثة أشقاء جراء غرقهم في مستنقع مائي في وادي الأحسبة بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني في محافظة القنفذة، باشرت بلاغاً عن غرق ثلاثة أشقاء في مستنقع مائي في وادي الأحسبة.

ونوهت إلى أنه جرى إخراج الأشقاء الثلاثة وهم في حالة وفاة، بعد مباشرة البلاغ الخاص بغرقهم.





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Source akhbaar24

