وزارة الحج للراغبين في أداء العمرة: الحرم غير مزدحم في شهر «محرم»

︎ . المناطق_الرياض دعت وزارة الحج والعمرة؛ لأداء العمرة في شهر محرم، واستغلال عدم وجود ازدحام في الحرم المكي خلال هذا الشهر. ونشرت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، صوراً للطواف تظهر الحرم غير مزدحم بجموع المعتمرين والزوار. يُذكر أن الوزارة قد استعدت لموسم العمرة 1444هـ، حيث أعلنت نهاية الشهر الماضي تسجيل 6 آلاف تأشيرة للعمرة خلال 3 أيام فقط من بدء الموسم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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