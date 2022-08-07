5 انبعاثات كربونية تكافحها المياه المحلاة - #عاجل

بلغ حجم كميات الانبعاثات الكربونية خلال العام الماضي، 10.496.314 طن ثاني أكسيد الكربون، و135.080.19 طن أحادي أكسيد الكربون، و49.644.75 طن أكاسيد الكبريت، و151.996.01 طن أكاسيد النتروجين، و3.628.20 طن الجسيمات العالقة، في وقت أطلقت المؤسسة العامة للمياه المحلاة مبادرة زراعة 5 ملايين شجرة على مساحة 12 مليون م²، للإسهام في التخلص من 120 ألف طن سنويا من الانبعاثات الكربونية، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

75 مشروعا

كشفت إحصائية المؤسسة العامة لتحلية المياه المحلاة للعام الماضي، إجمالي المشروعات المنجزة، وتحت التنفيذ والمستقبلية، والتي تبلغ 75 مشروعا، وتصدرت مكة المكرمة عدد المشروعات بـ22 مشروعا منها 5 مشروعات منجزة، و8 مشروعات تحت التنفيذ، و9 مشروعات مستقبلية، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا بـ16 مشروعا منها مشروعان منجزان، و9 مشروعات تحت التنفيذ، و5 مشروعات مستقبلية، ومناطق مختلفة ثالثا بـ9 مشروعات منها مشروعا منجزا، و5 مشروعات تحت التنفيذ، و3 مشروعات مستقبلية، وجازان رابعا بـ7 مشروعات منها 3 مشروعات منجزة، ومثلها تحت التنفيذ، ومشروعا مستقبليا، وعسير خامسا بـ7 مشروعات منها مشروعا منجزا، و3 مشاريع تحت التنفيذ ومثلها مستقبلية، والمدينة المنورة سادسا بـ6 مشروعات منها مشروعا منجزا، ومشروعان تحت التنفيذ، و3 مشروعات مستقبلية، والمنطقة الوسطى سابعا بـ6 مشروعات منها مشروعان تحت التنفيذ، و4 مشاريع مستقبلية، والباحة ثامنا بمشروعين مستقبلين.

8 مبادرات

أطلقت المؤسسة العامة لتحلية المياه المحلاة 8 مبادرات لخفض الانبعاثات الكربونية، وتكاليف استهلاك الكهرباء والوقود والمواد الكيميائية إلى مستويات غير مسبوقة، وتمثلت في: رفع كفاءة الطاقة وتحسين كفاءة الأصول في منظومات إنتاج المياه، وإيقاف منظومتي جدة 4 وينبع 1، والتي أدت إلى وقف الانبعاثات الكربونية وتخفيض الانبعاثات بنحو 150 طناً سنويا، وتطوير تقنية لامتصاص الغازات المنبعثة، واستبدال استخدام الوقود السائل بالغاز الطبيعي، وخفض استهلاك الوقود في منظومة رأس الخير، والالتزام بزراعة 5 ملايين شجرة، وخفض استهلاك المواد الكيميائية 50%، واستخدام وحدات تناضخ عكسي متنقلة وصديقة للبيئة.

المحلاة

8 مبادرات تتخلص من الانبعاثات الكربونية

75 مشروعا للمحلاة

9.5 ملايين إنتاج المحلاة يوميا

2.444 مليون كمية المياه المنقولة

19.8 مليونا سعة التخزين

9300 أطوال أنظمة النقل

369 خزانات المياه

7 أنظمة لنقل المحلاة

54 % مياه منتجة بالساحل الشرقي

46 % مياه منتجة بالساحل الغربي