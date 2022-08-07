شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. مفاجأة فيريرا ضد المقاصة وأزمة أبو جبل مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم السبت 6 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها أزمة أبو جبل مع النصر ومفاجأة فيريرا قبل مواجهة المقاصة.



الزمالك يمنح طالبة من أوائل الثانوية العامة عضوية شرفية ويقرر تكريمها بالنادي

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدعوة للطالبة عائشة طه حسن الأولى على الثانوية العامة في الإسكندرية والثالثة على الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية، هي وأسرتها لتكريمها غدا الأحد في مقر النادي.

وكيل أبوجبل يطالب النصر السعودي بالتعويض وقيمة العقد بعد فشل انتقاله



أصدر نواف المهدي وكيل أعمال الحارس محمد أبو جبل، لاعب الزمالك السابق، بيانًا رسميًا لتوضيح موقف موكله من الانتقال للنصر السعودي.

وأكد وكيل اللاعب، أنه تقرر تقديم شكوى ضد النصر السعودي من أجل الحصول على قيمة العقد والمطالبة بالتعويض بعد فسخ التعاقد من جانب واحد.

فيريرا يفاجئ المقاصة قبل مواجهة الدوري

يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدفع بمحمود علاء مدافع الفريق الأبيض في التشكيل الأساسي خلال مباراة المقاصة المقبلة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بملعب القاهرة الدولي.

يأتي ذلك عقب تأكد غياب حسام عبد المجيد عن الفريق في المباراة المقبلة للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وبالتالي لن يشارك في المباراة المقبلة.