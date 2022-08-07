اخبار دوليه – الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد في غزة والحفاظ على أرواح المدنيين

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬عودة‭ ‬الهدوء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬المدنيين‭.‬

وقالت‭ ‬عفراء‭ ‬محش‭ ‬الهاملي،‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لها‭ ‬اليوم،‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬تعرب‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬الشديد‭ ‬إزاء‭ ‬التصعيد‭ ‬الحالي،‭ ‬وتدعو‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬لتجنب‭ ‬الانجرار‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬وبصفتها‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬تقدمت‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬والصين‭ ‬وإيرلندا‭ ‬والنرويج‭ ‬بطلب‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مغلق‭ ‬للمجلس‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬القادم‭ ‬لمناقشة‭ ‬التطورات‭ ‬الجارية‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬دفع‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭.‬