باريس سان جيرمان يقسو على كليرمون بخماسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
استهل باريس سان جيرمان، حملة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوز كبير على مضيفه كليرمون 5 /صفر، “السبت”، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الموسم الجديد.
وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة التاسعة عن طريق نيمار، قبل أن يضيف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 26.
وفي الدقيقة 38 سجل ماركينيوس الهدف الثالث للفريق الباريسي، لينتهي الشوط الأول بتقدمه 3 /صفر.
وفي الشوط الثاني، تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجل هدفين في الدقيقتين 80 و86.
وتستأنف مباريات المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي بسبع مباريات تقام اليوم الأحد.
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