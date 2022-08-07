«عكاظ» ترصد.. البنوك السعودية تربح 7.7 مليون ريال في كل ساعة !

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ»، أن البنوك السعودية المحلية البالغ عددها 10 بنوك، سجلت أرباحاً خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بقيمة 33.63 مليار ريال، لتبلغ قيمة الأرباح في كل ساعة من النصف الأول من العام الحالي نحو 7.74 مليار ريال؛ وبلغت أرباح البنك الأهلي ومصرف الراجحي مجتمعة نحو 19.82 مليار ريال تعادل 58.93% من ربحية كافة البنوك.185.8 مليار ربح النصف الأول

رصد التقرير أن إجمالي أرباح البنوك العشرة في النصف الأول من العام الحالي بلغت 33.63 مليار ريال، بما يعادل تحقيق البنوك أرباحاً يومية قيمتها 185.82 مليون ريال، بمتوسط تحقيق البنوك مجتمعة ربحاً يعادل في الساعة الواحدة نحو 7.74 مليون ريال، وبلغ متوسط صافي ربحية البنوك بعد الزكاة والضريبة في الساعة الواحدة 6.84 مليون ريال.

11.61 % زكاة البنوك

أظهر الرصد أن أرباح البنوك المحلية العشرة بلغت قبل الزكاة نحو 33.63 مليار ريال، فيما بلغت أرباح البنوك بعد الزكاة والضريبة نحو 29.73 مليار ريال، لتبلغ المبالغ المستقطعة كزكاة وضريبة نحو 3.9 مليار ريال، تعادل نسبتها 11.61% من إجمالي الأرباح المحققة.الأهلي والراجحي يستحوذان

تجاوزت أرباح البنك الأهلي ومصرف الراجحي أكثر من أرباح البنوك الثمانية مجتمعة، إذ بلغت أرباح الأهلي والراجحي قبل الزكاة والضريبة نحو 19.82 مليار ريال، تعادل نسبتها 58.93% من إجمالي الأرباح المجمعة للبنوك.

8 بنوك بأرباح مليارية

سجلت 8 بنوك أرباحاً تجاوزت قيمتها مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، وكان البنك الأهلي الأعلى نصيباً في الأرباح بقيمة 10.47 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي بقيمة 9.36 مليار ريال، فبنك الرياض بقيمة 3.56 مليار ريال، وجاء بنك «ساب» رابعاً بأرباح قيمتها 2.48 مليار ريال.

وحققت كل من بنوك «الإنماء، الفرنسي، العربي، البلاد» أرباحاً قيمتها تتراوح بين 1 – 2 مليار ريال.

1899 فرعاً للبنوك المحلية

بلغ عدد فروع البنوك المحلية العاملة وفقاً لآخر إحصائية الخاصة بشهر يونيو الماضي نحو 1899 فرعاً، وكان مصرف الراجحي في صدارة الفروع باستحواذه على 515 فرعاً، فيما جاء البنك الأهلي ثانياً بـ 498 فرعاً، وسجل بنك الرياض المرتبة الثالثة بامتلاكه 230 فرعاً.

فيما يراوح عدد فروع بنوك «العربي، البلاد، الإنماء» بين 100 – 200 فرع، وبلغ عدد فروع بنوك «ساب، الجزيرة، الفرنسي، الاستثمار» أقل من 100 فرع.