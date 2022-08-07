المستوطنون يصلون باب العمود لاقتحام الأقصى بحماية الاحتلال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

انطلقت دعوات فلسطينية، لشدّ الرجال إلى المسجد الأقصى اليوم الأحد، تزامنا مع اقتحامات ينوي المستوطنون تنفيذها بحماية من قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت، مساء أمس، عن عدم تقييد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى يوم غد الأحد، حيث ستسمح لعضو الكنيست “إيتمار بن جبير” باقتحام المسجد الأقصى، في الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات لشد الرحال للأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أعلنت أنها ستسمح بدخول 6 أفواج لباحات المسجد الأقصى اليوم، ما يعني اقتحام أكثر من 500 مستوطن للأقصى في اللحظة ذاتها، وسط توقعات بأن يصل العدد لأكثر من 3000 مقتحم، بحسب موقع “قدس”.

وانطلقت الدعوات لضرورة الحشد وتكثيف التواجد في المسجد الأقصى المبارك في الأيام المقبلة، للتصدي لاقتحامات المستوطنين التي يجري التخطيط لها على نطاق واسع، في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل” المزعوم.

وحذر باحثون ونشطاء مقدسيون من اقتحامات المستوطنين المخطط لها اليوم، مطلقين دعوات للتواجد والاعتكاف في المسجد الأقصى اليوم وغداً.