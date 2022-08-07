روبي تصدم جمهورها بعمرها.. و«عائلتي قاطعتني بسبب الرقص»

محمد بن مسعود - الدمام - جدل‭ ‬كبير‭ ‬تسببت‭ ‬فيه‭ ‬المطربة‭ ‬المصرية،‭ ‬روبي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬حديثها‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬المقربين‭ ‬منها‭ ‬ومن‭ ‬أغانيها،‭ ‬وكم‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬بدايتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬كشفها‭ ‬عن‭ ‬عمرها‭ ‬الحقيقي‭.‬

وكشفت‭ ‬روبي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تلفزيوني‭ ‬أطلت‭ ‬فيه،‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬تبلغ‭ ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬وأنها‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬حرجا‭ ‬في‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الأمر،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬الأغاني‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشوارها‭ ‬الفني،‭ ‬وكيف‭ ‬كانت‭ ‬جريئة‭ ‬وقتها،‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬ترقص‭ ‬بفرحة‭ ‬وكأنها‭ ‬في‭ ‬منزلها‭.‬

ولكنها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قدمت‭ ‬هذه‭ ‬الأغاني‭ ‬الآن‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الـ‭ ‬40‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬عادياً‭ ‬ومتماشياً‭ ‬مع‭ ‬العصر،‭ ‬لكن‭ ‬عمرها‭ ‬سبب‭ ‬صدمة‭ ‬للحضور،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬تنصح‭ ‬الفتيات‭ ‬بشرب‭ ‬المياه‭ ‬الكثير‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭.‬

بسبب‭ ‬الرقص

الشهرة‭ ‬تسببت‭ ‬لروبي‭ ‬في‭ ‬أزمات‭ ‬عدة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬البدايات،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬حبيبها‭ ‬تركها‭ ‬بسبب‭ ‬الأغنيات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشوارها‭ ‬الفني،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتحمل‭ ‬ردود‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬طالتها‭.‬

الأمر‭ ‬لم‭ ‬يقف‭ ‬عند‭ ‬حد‭ ‬حبيبها،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬خالاتها‭ ‬السبع‭ ‬بأكملهن‭ ‬قاطعنها‭ ‬هي‭ ‬ووالدتها،‭ ‬واتهموها‭ ‬بالجنون‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬تقدمه،‭ ‬لكن‭ ‬روبي‭ ‬بعد‭ ‬تقديمها‭ ‬لمسلسل‭ ‬‮«‬سجن‭ ‬النساء‮»‬،‭ ‬قررت‭ ‬أن‭ ‬تغير‭ ‬من‭ ‬شكلها،‭ ‬وألا‭ ‬تحصر‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬الرقص‭ ‬فقط‭.‬

وكشفت‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬تعلمت‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬إليه،‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬نفس‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬يهاجمها‭ ‬البعض،‭ ‬لذلك‭ ‬توقفت‭ ‬لفترة‭ ‬وعملت‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬نفسها‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬روبي‭ ‬اسمها‭ ‬الحقيقي‭ ‬رانيا‭ ‬حسين،‭ ‬وتنتمي‭ ‬إلى‭ ‬صعيد‭ ‬مصر،‭ ‬والمخرج‭ ‬الراحل‭ ‬يوسف‭ ‬شاهين‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬اختار‭ ‬لها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬روبي‮»‬،‭ ‬كي‭ ‬يكون‭ ‬الاسم‭ ‬الفني‭ ‬الخاص‭ ‬بها،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬تسميتها‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬سحر‮»‬‭ ‬ولكنها‭ ‬رفضته‭.‬