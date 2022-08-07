علماء يكتشفون دودة «السباغيتي» البرتقالية

محمد بن مسعود - الدمام - تكشف أعماق البحار دائما عن خبايا جديدة تثير دهشة الباحثين، حيث ظهر مؤخرا مخلوق غريب متعدد الأشواك بمخالب برتقالية تشبه معكرونة السباغيتي، خلال رحلة بحثية لاستكشاف خليج كاليفورنيا، قبالة سواحل المكسيك.
والتقط باحثون من معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري، صورا لدودة تشبه المعكرونة، باستخدام مركبة يتم تشغيلها عن بُعد، أثناء استكشافهم لخليج كاليفورنيا.
وتنتمي الدودة المكتشفة التي لم يطلق عليها بعد اسما رسميا، لفصيلة «البيرميس»، وليس لها عيون أو خياشيم، وتستخدم مخالبها الملونة لالتقاط الطعام.
وتعيش معظم الديدان التي أطلق عليها مجازا اسم «دودة السباغيتي»، في جحور أو أنفاق أسفل قاع البحر، وقد لوحظت وهي تسبح في الماء، أو تزحف على طول القاع للعثور على أماكن يتوافر فيها الطعام.
وقال ممثلو معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري في بيان: «على الرغم من أن إعطاء اسم لنوع ما يبدو أنه عملية بسيطة، إلا أن الأمر يتطلب في الواقع الكثير من الوقت والتفاني في جمع العينات، وفحص السمات الرئيسية، وتسلسل الحمض النووي، وتعيين اسم علمي بعد ذلك».
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