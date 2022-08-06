شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأهلي المصري يفتح النار على اتحاد الكرة ووزير الرياضة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فتح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، النار على اتحاد الكرة، ووزير الرياضة.

تصريح الخطيب عن وزير الشباب والرياضة

وقال الخطيب في فيديو تم بثه عبر قناة النادي: "بخصوص بطولة إفريقيا السيد وزير الشباب أنشأ لجنة وتواجد في النادي الأهلي وسأل الاتحاد المصري والأفريقي".

وتابع:" بعدها تم إصدار قرار بأن اتحاد الكرة مخطئ والإدارة التنفيذية أخطأت، السيد الوزير قال مقدرش أحاسب الاتحاد المصري، والاتحاد الإفريقي بعد المؤتمر الذي عقدناه من قبل، أبلغنا بتقديره لضيق جمهور الأهلي ومجلس إدارته".

وواصل:" الاتحاد الإفريقي تمكن من إحداث تغيير في بعض الأمور، ولكن اتحاد الكرة والتنفيذي ما هي الخطوات التي تم اتخاذها معهم".

الخطيب يهاجم اتحاد الكرة

واستكمل:" اتحاد الكرة انتخب لكي يخدم كل الجهات، والنادي الأهلي جزء من الجمعية العمومية للكرة المصرية ولينا حق نسأل ونحاسب".

وأشار:" في الثلاث مواسم الأخيرة حدثت بعض الأمور ولم يتم محاسبة أحد عليها، منها رسوم قيد اللاعيبن".

واختتم:" لما يبقى المقر مقفول وتفتحه عشان تسجل اللاعبين، أنا سمعت مسؤل بيقول احنا جالنا جواب حرمان من القيد بس نجحنا إننا نتكتم عليه، انت نجحت مع مين والجواب راح لمين ؟".