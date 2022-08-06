شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. إعلان قائمة مواجهة الاتحاد وراحة طويلة للكبار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم السبت، 6/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها وجود إعلان قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد بالدوري العام.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:



سواريش يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد



أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري العام.

واختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت قبل السفر إلى الإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري غدٍ الأحد على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء

محمود متولي، رامي ربيعة، حسام حسن، اليو ديانج، صلاح محسن، محمد محمود،بيرسي تاو، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، لويس ميكسوني، محمد هاني، احمد سيد غريب، محمد خليفة نصير، أحمد سيد عبد النبي، محمد فخري، محمد اشرف بكري، زياد طارق، محمد حمدي علي، ميدو نبيل، محمد أحمد "شرقية"، على عمرو

واستبعد كل من:



الشناوي وأيمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة لمنحهم راحة سلبية وعمرو السولية ومحمد شريف وحسين الشحات واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر واكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا للإصابة.



الأهلي يستمر فى الإسكندرية بعد مباراة الاتحاد بسبب المصري

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريش، البقاء فى الإسكندرية بعد مباراته ضد الاتحاد السكندري غدٍالأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاء تفكير الجهاز الفني للأهلي في البقاء بالإسكندرية بسبب ضيق الوقت قبل مباراته ضد المصري بالجولة الثلاثين من عمر المسابقة، التي ستقام الأربعاء المقبل بملعب برج العرب.



6 لاعبين راحة حتى نهاية أغسطس



قرر الجهاز الفني للأهلي منح 6 لاعبين راحة من التدريبات الجماعية بعد مجلس الإدارة باستكمال مسابقة الدوري بمجموعة من اللاعبين الناشئين.

واللاعبون الذين حصلوا على راحة بالأهلي هم: "محمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمد الشناوي وعلي معلول"، وحصلوا على إجازة حتى نهاية أغسطس الجارى قبل العودة للانتظام فى تدريبات الفريق.

تحديد موعد عودة نجم الفريق من الإصابة



يعود أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، إلى تدريبات الفريق عقب مباراة المصري بالدوري الممتاز بنسبة كبيرة بعد اقتراب انتهائه من برنامجه العلاجى حاليًا للتعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا.

وغادر أحمد عبد القادر مباراة الأهلي والمقاولون العرب الأخيرة بالدورى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، ويخوض برنامجًا تأهيليًا حاليًا للتعافي من هذه الإصابة.

