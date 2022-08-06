السعوديه آل الجميح يستقبلون المعزين في فقيدهم

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل آل الجميح التعازي والمواساة من المسؤولين والأقارب في فقيدهم عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح، الذي وافته المنية أمس الأول (الجمعة) وصلي عليه في جامع القريقري، ووري جثمانه الثرى في مقبرة الصالحية بجدة.
والفقيد شقيق كل من إبراهيم (رحمه الله)، والدكتور خالد، وحصة، وفهد، وعبدالإله، ومنصور.
يذكر أن اليوم (الأحد) ثاني أيام العزاء بمنزل الأسرة الكائن بحي الأندلس جنوب القنصلية الليبية بجدة.
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