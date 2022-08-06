السعوديه حسين بن مشيط في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله الشيخ حسين بن مشيط آل مشيط وأديت الصلاة عليه بجامع الغنيم بحي آل مشيط بمحافظة خميس مشيط. والفقيد والد كل من مشيط، عبدالمحسن، ماجد، فواز، وليد، خالد، ويزيد، وعم متعب بن مشيط، أحد منسوبي الملاحة الجوية السعودية.

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