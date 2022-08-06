ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 15 قتيلًا و125 جريحًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أمس الجمعة، إلى خمسة عشر شهيدًا، وأكثر من 125 جريحا. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن مسنّة فلسطينية استُشهدت في غارة إسرائيلية قرب مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد سيدة أخرى في وقت سابق، وإصابة آخرين جراء استهداف مركبة مدنية بالقرب من حاجز بيت حانون شمالي قطاع غزة أثناء نقل عروس إلى بيت زوجها ، كما استُشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح -بينهم حالة خطيرة- في قصف للاحتلال استهدف منطقة الزنة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. ويتعرض قطاع غزة منذ عصر أمس الجمعة إلى عدوان متواصل من قبل قوات الاحتلال، حيث شنّت طائرات الاحتلال العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف استهدفت الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى. أخبار قد تهمك وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري للعمليات العسكرية، ومحملاً إياها تبعات التصعيد. وناشد أبو الغيط فى بيان له اليوم، المجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات التأثير الدولي التدخل لتحقيق وقف لإطلاق النار، محذراً من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تصعيد لا يُمكن لأي طرف حساب تبعاته الخطيرة. قد يهمك أيضاً :- غداً.. السعودية ومصر في نهائي كأس العرب 2022 فرنسا: «جفاف تاريخي» يجعل أكثر من مئة بلدة تفتقد لمياه الشرب ليبيا.. النائب العام يأمر بفتح تحقيق حول وجود مواد مسرطنة في الخبز الاحتلال يستهدف منزل القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في رفح (فيديو) السعوديه «جيد جدا» لرقية وسمية فايد في الثانوية

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