غداً.. السعودية ومصر في نهائي كأس العرب 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تُختتَمُ غداً منافساتُ بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم التي ينظِّمُها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفُها الاتحادُ السعودي في مدينة أبها، وذلك بالمباراة النهائية التي تجمعُ بين منتخبي السعودية ومصر عند الساعة السابعة والنصف مساءً ، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وبلغَ الأخضرُ الشاب المباراة النهائية بعد تأهله متصدراً للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيث فاز على منتخب موريتانيا 2-0 ثم حَقَّقَ فوزاً أمام منتخب العراق بنتيجة 4-1، وفي الدور ربع النهائي تعادلَ مع نظيره اليمني بدون أهداف، قبل أن يحسم بطاقة التأهل بالفوز 3-1 بركلات الترجيح، ثم فاز على منتخب فلسطين بنتيجة 5-0 في الدور نصف النهائي.

وحَقَّقَ المنتخبُ المصري صدارةَ ترتيب المجموعة الرابعة بالفوز 1-0 أمام منتخب عمان ثم بهدفين دون رد أمام منتخب الصومال، وفي دور الثمانية فازَ على منتخب المغرب بنتيجة 2-1، قبل الفوز على منتخب الجزائر 3-1 في المربع الذهبي.