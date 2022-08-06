فرنسا: «جفاف تاريخي» يجعل أكثر من مئة بلدة تفتقد لمياه الشرب

محمد بن مسعود - الدمام - تعاني‭ ‬عشرات‭ ‬البلدات‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬شح‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬جفاف‭ ‬وصفه‭ ‬وزير‭ ‬الانتقال‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬كريستوف‭ ‬بيشو‭ ‬الجمعة‭ ‬بـ»التاريخي‮»‬‭. ‬مضيفا‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الرهان‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تشديد‭ ‬بعض‭ ‬القيود‮»‬‭.‬

‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬بلدة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لديها‭ ‬حاليا‭ ‬ماء‭ ‬للشرب‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬وزير‭ ‬الانتقال‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬كريستوف‭ ‬بيشو‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬واصفا‭ ‬الجفاف‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬أُخرى‭ ‬بـ»تاريخي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تشكو‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬ماء‭ ‬الشرب‭ ‬‮«‬تتم‭ ‬عمليات‭ ‬التزود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شاحنات‭ ‬نقل‭ ‬الماء‭… ‬بما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬القنوات‮»‬‭…‬‮»‬كل‭ ‬الرهان‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تشديد‭ ‬بعض‭ ‬القيود‮»‬‭.‬

للتذكير،‭ ‬تخضع‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬93‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬96‭ ‬لقيود‭ ‬تخص‭ ‬استهلاك‭ ‬الماء‭ ‬بدرجات‭ ‬متفاوتة،‭ ‬بينما‭ ‬تمر‭ ‬62‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬بأزمة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬إليزابيت‭ ‬بورن‭ ‬قد‭ ‬فعّلت‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬خلية‭ ‬أزمة‭ ‬وزارية‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬به‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المناطق‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬شهر‭ ‬تمّوز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬ثاني‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬جفاف‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬سُجلت‭ ‬شهر‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬1961،‭ ‬وقد‭ ‬ترافق‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬سقوط‭ ‬الأمطار‭ ‬بـ84‭% ‬مقارنة‭ ‬بالمعدلات‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1991‭ ‬و2020‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬فرنسا،‭ ‬تشهد‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬موجة‭ ‬حر‭ ‬وجفاف‭ ‬استثنائية‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الهولندية‭ ‬الأربعاء‭ ‬حال‭ ‬‮«‬النقص‭ ‬الشديد‭ ‬للماء‮»‬،‭ ‬ونبهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬تفعيلها‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشتد‭ ‬موجات‭ ‬الجفاف‭ ‬ويزداد‭ ‬شح‭ ‬المياه‭ ‬مستقبلا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬حثت‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬تعلّم‭ ‬طرق‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭.‬