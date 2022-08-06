الاحتلال يستهدف منزل القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في رفح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منزل القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في رفح. وزعمت أن الجيش الإسرائيلي اغتال قياديا آخر من حركة الجهاد الإسلامي في رفح. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف منزل القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل في رفح. من جهته أفاد موقع “دنيا الوطن” الفلسطيني بأن المنزل الذي استهدفته القوات الإسرائيلية في رفح لا يعود للقيادي في أحمد المدلل.

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