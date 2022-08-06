السعوديه «جيد جدا» لرقية وسمية فايد في الثانوية

محمد بن مسعود - الدمام - حصد «التوأم» رقية وسمية حسام حلمي فايد، ابنتا شقيقة الزميل الدكتور طاهر الحصري بقطاع تحرير «عكاظ»، على تقدير جيد جدا في نتيجة الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، بجمهورية مصر العربية.
«عكاظ» التي أسرها النبأ تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسمية ورقية وأسرتهما على تفوقهما، وتتمنى لهما دوام النجاح والازدهار.
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