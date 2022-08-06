شكرا لقرائتكم خبر عن رافضًا قرار جارسيا.. مهاجم النصر يتحدى المدرب في معسكر إسبانيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تمرد على قرار الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، خلال معسكر إسبانيا.



النصر يواصل التحضير للموسم الجديد بمعسكر في إسبانيا



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، معسكر في الوقت الحالي في إسبانيا، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل النصر برئاسة مسلي آل معمر، الموسم الجديد بتعاقدات قوية، حيث تم تعيين جارسيا مدرب للفريق، وتم التعاقد مع كل من الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو بالميركاتو الصيفي.

ويتواجد النصر في معسكر مغلق في إسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد والذي ينطلق في 25 أغسطس الجاري مع انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الإعلامي عبد العزيز العصيمي، أن الكاميروني فنسينت أبو بكر مهاجم الفريق، رفض الحصول على راحة بأوامر المدرب مثل باقي اللاعبين.



أبو بكر يرفض للحصول على راحة من التدريبات



وتابع: "المهاجم الكاميروني واصل تدريباته اليوم بشكل منفرد متحديًا قرار جارسيا بمنح الفريق راحة سلبية من التدريبات".

ويبدأ النصر مشواره في الموسم الجديد، بمواجهة الوحدة الصاعد حديثًا، في الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في 27 أغسطس.

ويرتبط أبو بكر في الوقت الحالي بالرحيل إلى صفوف نادي الزمالك المصري، لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واوضحت التقارير السعودية، أن إدارة العالمي لا تمانع رحيل أبو بكر للقلعة البيضاء، حيث بدأ الزمالك التفاوض مع اللاعب لارتداء قميصه بالموسم الجديد.

