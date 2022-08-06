شكرا لقرائتكم خبر دفع إيجارات لـ14 ألف أسرة في عشوائيات جدة بـ243 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أنه جرى دفع الإيجار لما يزيد على 14 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية، بقيمة تتجاوز 243 مليون ريال منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى أمس.

وأوضحت اللجنة أن الدولة تقدم حزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالتنظيم، ويأتي في مقدمتها توفير السكن الموقت ودفع الإيجار الذي استفادت منه 14,156 أسرة، كما جرى توظيف 213 مواطنا ومواطنة من المسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 86 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش.

يذكر أن التسكين يشمل 3 فئات، الأولى تشمل الأسر الضمانية الساكنين في هذه الأحياء العشوائية التي خصصت لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل نهاية 2023م.

وتشمل الفئة الثانية أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمزالة ممن لديهم صكوك، واستأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين تسلمهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك فتتم دراسة حالتهم، ومن ثم تسكينهم، منوهة إلى أنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء التي سوف تزال خلال المدة المقبلة.

أحياء تبقت يتوقع الانتهاء من إزالتها آخر أكتوبر المقبل:

المتنزهات - قويزة - العدل - الفضل - أم السلم - كيلو 14 الشمالي

الأحياء العشوائية بجدة:

28 حيا أزيلت