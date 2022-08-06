ضبط مكتب يسوق العاملات المنزليات دون ترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضُبط مكتب تجاري يسوق لخدمات العاملات المنزليات دون ترخيص.

ونفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض زيارة تفتيشية لأحد المكاتب التجارية في شمال مدينة الرياض، يعمل في نشاط غير المرخص له ويديره 3 وافدين من جنسية عربية على مهنة سائق.

وضبط الفريق عددا من المخالفات منها: ممارسة نشاط تسويق ونقل خدمات العاملات المنزليات وإيوائهن دون ترخيص لذلك النشاط، إضافة لوجود 8 عاملات منزليات من جنسيات مختلفة و5 جوازات سفر لدى المنشأة، وملاحظة وجود شبهة اتجار بالأشخاص، اتخذت على إثرها الإجراءات النظامية، واستدعي ممثل المنشأة لاستكمال بقية الإجراءات.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق نظام العمل السعودي، وتدعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

المخالفات المضبوطة:

